ANIE ASSIFER, Giuseppe Gaudiello riconfermato alla Presidenza

(Teleborsa) -, associazione che rappresenta le imprese operanti in Italia nel settore delle tecnologie per il trasporto ferroviario e di massa, che associa 115 società con oltre 15.000 addetti diretti. Assieme a Gaudiello, Chief Technology Officer di Hitachi Rail STS, l'assemblea ha confermato anche iNel 2018, l'associazione ha avuto un fatturato complessivo di oltre 4 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2017, ed ha evidenziato unacon una quota di circa il 33%.ANIE ASSIFER rappresenta la filiera industriale delle tecnologie per i sistemi ferroviari e di trasporto urbano elettrificato (Metro e Tram): treni alta velocità e regionali, sistemi di segnalamento per il controllo della circolazione, sistemi di elettrificazione e di alimentazione."A livello mondiale il settore dei trasporti ferroviari sta attraversando une l'interesse di molti gruppi industriali aè evidente in relazione alle prospettive di crescita della domanda sia in ambito passeggeri che merci", ha commentato Giuseppe Gaudiello."In Italia – ha spiegato Gaudiello – il settore delsta registrando unaconseguente alla pianificazione deldei treni per il. Per il settore dellci sono grandi prospettive con il piano accelerato di i(European Rail Traffic Management System Ndr) ma gli investimenti stentano a partire, nonostante sia evidente laper gestire in modo più efficiente la circolazione dei treni, garantendo gli standard di sicurezza che in Italia sono tra i migliori al mondo"."E' necessario anche - ha ricordato - un, in considerazione del fenomeno dell'accentramento demografico, che garantisca servizi diai cittadini: oggi, a parte la sola eccezione di Milano, il nostro Paese riscontra un'rispetto agli altri Paesi Europei ed Extraeuropei ".