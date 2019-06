Anfia: cala la produzione auto in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -di autovetture. Secondo i dati preliminari di, ad aprile 2019 larispetto all'aprile dello scorso anno, e del 19% nel primo quadrimestre dell'anno in corso. A maggio 2019, il mercato italiano dell'auto ha riportato unaSegno meno dunque per i primi cinque mesi del 2019 che chiudono con un -4%. A maggio,(+6%, con una crescita del 5% a maggio) e(+2%, e un incremento del 4,5% nel mese); in flessione gli autocarri (-8%, nonostante il +5% di maggio), gli autobus (-8%, con un calo del 15% a maggio) e i rimorchi e semirimorchi pesanti (-7%, mentre nel mese la flessione è del 16%)., il 4,8% del totale esportato.di autoveicoli dall'Italia, con una quota del 17%, seguiti da Francia e Germania, rispettivamente con una quota del 14,5% e del 13%.L'import di autoveicoli vale, invece, 3,35 miliardi di euro (-5,2% rispetto a marzo 2018), pari al 9,1% del totale importato in Italia., che fa seguito alle flessioni già riportate nel primo trimestre del 2019 e nell'ultimo trimestre del 2018 - dichiara, direttore di Anfia -. Anche il secondo trimestre dell'anno, quindi, si apre con il segno meno, portando a una chiusura del quadrimestre in ribasso del 9,9%. La produzione italiana di parti e accessori per autoveicoli e loro motori riporta nuovamente, come già a febbraio e marzo, un segno negativo nel mese di aprile (-8,7%) e anche nel cumulato (-7,5%)".