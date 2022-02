Andrea Rossini entra in TIM con funzione Chief Consumer, Small & Medium Market Office

(Teleborsa) - TIM ha comunicato che Andrea Rossini è entrato a far parte del gruppo a diretto riporto di Pietro Labriola, amministratore delegato e direttore generale. Ad Andrea Rossini, che non è titolare di azioni ordinarie della società, è stata affidata la Funzione Chief Consumer, Small & Medium Market Office. 58 anni, Rossini ha iniziato la sua carriera in Pirelli - Cisco Optical Telecommunications Systems, per poi lavorare in PriceWaterhouse Coopers Consulting e Omnitel, poi unita dal 2000 al gruppo Vodafone.

In Vodafone assume ruoli di crescente responsabilità nel marketing della Divisione Consumer, fino ad essere nominato Direttore Marketing Business nel 2008 e successivamente nel 2011 Direttore Vendite e Distribuzione Consumer. Dal 2013 al 2018 si trasferisce in Vodafone Romania per assumere il ruolo di Chief Commercial Officer Consumer Business Unit. All'inizio del 2018 rientra in Vodafone Italia come Direttore della Consumer Business Unit. All'inizio del 2021 assume la responsabilità di Direttore Strategy, Business Transformation & Wholesale di Vodafone Italia. Tra il 2018 e il 2021 è anche Amministratore Delegato di Ho-Mobile, second brand di Vodafone Italia

e Board Member della società Vodafone National Distribution.