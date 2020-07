Andrea Bocelli Foundation e Generali Italia donano TAC avanguardia all'Ospedale di Camerino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(ABF) edonano una. Lo strumento è stato inaugurato oggi alla presenza dei vertici di ABF, il Vice Presidente Veronicaed il Direttore Generale, del Sindaco di Camerino, del Presidente della Regione Marchee di, Direttore Comunicazione e Sostenibilità Generali Country Italia.La donazione, chenella prima fase dell'emergenza Covid-19, vuole essere testimonianza di rinnovato impegno e vicinanza al territorio ed offrire l'opportunità all'Ospedale di diventare un punto di riferimento per la diagnostica. Tutto questo è stato possibile anche grazie al prezioso sostegno diche ha deciso di donare attraverso ilche hanno devolutoper il Fondo Internazionale di Generali.La Tac multistrato 128 slices Revolution Evo appartiene alla nuova generazione di Tomografi, che include dispositivi di analisi avanzati per scansioni 3D e dedicati alla fase d'acquisizione del distretto cardiaco."Durante l'emergenza Covid-19 ci siamo chiesti come poter essere utili con aiuti che andassero oltre il qui e ora che potessero rappresentare una vera e propria implementazione delle strutture già presenti", afferma il Vice Presidente di ABF"Tramite una raccolta fondi a livello globlale, siamo riusciti a donare letti, respiratori e ora questa TAC", dichiara il Direttore Generale di ABF, ricordando l'impegno della Fondazione per la salute e l'istruzione., Direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Country Italia e Global business Lines, ha ricordato che all'iniziativa hanno partecipato tutte le persone di Generali attraverso il Fondo Internazionale del Gruppo devolvendo oltre 10.000 ore di lavoro. "Questo significa agire insieme, con azioni concrete, per generare fiducia", ha sottolineato."La collaborazione con ABF è stata un'esperienza davvero straordinaria che ha infuso coraggio e dato forza all'azione mia personale, dei miei più stretti collaboratori e di tutti gli operatori sanitari dell'Ospedale di Camerino", ha commentato, Direttore USL Area Vasta 3."L'inaugurazione della TAC è un momento importante non solo per Camerino, ma per tutto il territorio. L'ospedale di Camerino, infatti, rappresenta un servizio e un punto di riferimento per un intero bacino", ha dettoil Sindaco