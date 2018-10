Andamento sostenuto per il settore infrastrutture e impiantistica (+3,57%), exploit di Prysmian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Exploit del comparto beni industriali a Milano, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services.Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha aperto a quota 31.331,74, balzando del 3,57% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, avanza di 22,27 punti, dopo un avvio a quota 781,56.Tra i titoli del FTSE MIB, brilla Prysmian, chiudendo la seduta con un aumento del 8,19%.Effervescente Leonardo, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,90%.Protagonista CNH Industrial, tra i titoli del FTSE MIB, che chiude la seduta con un rialzo del 3,39%.Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, brillante rialzo per IMA, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,42%.Prepotente rialzo per Danieli, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,33% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per ASTM, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,20%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice beni industriali, grande giornata per Cembre, che mette a segno un rialzo del 5,91%.Ottima performance per Fidia, che ha chiuso in rialzo del 4,63%.Seduta decisamente positiva per Carraro, che ha terminato in rialzo del 4,39%.