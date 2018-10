Andamento sostenuto per il settore commodities italiano (+2,33%)

(Teleborsa) - Exploit del comparto materie prime dell'Italia, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'EURO STOXX Basic Resources.



Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a quota 34.971,13, balzando del 2,33% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore materie prime dell'Area Euro, avanza di 6,22 punti, dopo un avvio a quota 223,34.



Tra le azioni più importanti dell'indice materie prime di Milano, brillante rialzo per Tenaris, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,35%. © RIPRODUZIONE RISERVATA