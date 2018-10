Andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia (+2,21%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Exploit del comparto italiano auto e ricambi, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'EURO STOXX Automobiles & Parts.Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 185.352,64, balzando del 2,21% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi, avanza di 7,66 punti, dopo un avvio a quota 479,14.Tra i titoli del FTSE MIB, seduta decisamente positiva per Brembo, che tratta in rialzo del 2,80%.Ottima performance per Fiat Chrysler, che registra un progresso del 2,73%.Andamento positivo per Ferrari, che avanza di un discreto +1,67%.Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice automotive, si muove in avanti Piaggio, che sta portando a casa un misero +0,83%.Resistente CIR, che segna un piccolo aumento dello 0,65%.Tra le small-cap di Milano, balza in avanti Pininfarina, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.Sogefi avanza dello 0,88%.Si muove in modesto rialzo Immsi, evidenziando un incremento dello 0,70%.