Andamento positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia (+1,41%), seduta effervescente per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Il Comparto bancario a Piazza Affari continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Banks.Il settore bancario italiano ha aperto a 8.001,96 in guadagno dell'1,41%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice bancario europeo prosegue in tono positivo a 98,31, dopo aver avviato la seduta a 96,8.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, grande giornata per Fineco, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,03%.Buona performance per Banco BPM, che cresce dell'1,87%.Sostenuta Intesa Sanpaolo, con un discreto guadagno dell'1,40%.Tra le mid-cap italiane, ottima performance per Banca MPS, che scambia in rialzo del 3,82%.Vola Credito Valtellinese, con una marcata risalita del 2,71%.Buoni spunti su Banca Popolare di Sondrio, che mostra un ampio vantaggio dell'1,29%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto bancario, seduta decisamente positiva per Banco di Desio e della Brianza, che tratta in rialzo del 4,42%.Piccoli passi in avanti per Banca Profilo, che segna un incremento marginale dello 0,98%.