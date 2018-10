Andamento positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia (+1,12%), giornata euforica per Banca Carige

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Comparto bancario a Piazza Affari termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Banks.Il settore bancario italiano ha aperto a 8.435,39 in guadagno dell'1,12%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice bancario europeo ha chiuso a 102,85, dopo aver avviato la seduta a 102.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, ottima performance per Fineco, che ha chiuso in rialzo del 2,97%.Punta con decisione al rialzo la performance di Mediobanca, con una variazione percentuale dell'1,56%.Bene Intesa Sanpaolo, con un rialzo dell'1,40%.Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto bancario, seduta decisamente positiva per doBank, che ha terminato in rialzo del 3,00%.Brilla Banca Popolare di Sondrio, chiudendo la seduta con un aumento del 2,12%.Composto rialzo per Credito Valtellinese, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,72%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice bancario, effervescente Banca Carige, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,66%.Controllato progresso per Banco di Desio e della Brianza, che chiude in salita dello 0,77%.Modesto recupero sui valori precedenti per Banca Finnat, che conclude in progresso dello 0,68%.