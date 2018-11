Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari (+1,00%), giornata euforica per Class Editori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Indice dei servizi di consumo italiano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'indice EURO STOXX.Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 24.534,47 in guadagno dello 1,00%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue in tono positivo a 355,83, dopo aver avviato la seduta a 352,85.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi di consumo, brilla Mediaset, che passa di mano con un aumento del 2,44%.Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, scambia in profit Autogrill, che lievita dell'1,44%.Sostanzialmente tonico Juventus, che registra una plusvalenza dello 0,69%.Guadagno moderato per Rai Way, che avanza dello 0,66%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente Class Editori, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,32%.In primo piano Mondo TV, che mostra un forte aumento del 2,97%.Decolla CHL, con un importante progresso del 2,08%.