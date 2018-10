Andamento positivo per il comparto chimico italiano (+1,12%)

(Teleborsa) - L'Indice del settore chimico continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Chemicals.



Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 18.924,63 in guadagno dell'1,12%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Chimico europeo prosegue in tono positivo a 1.014,67, dopo aver avviato la seduta a 1.003,58.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto chimico, punta con decisione al rialzo la performance di SOL, con una variazione percentuale dell'1,89%. © RIPRODUZIONE RISERVATA