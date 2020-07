Andamento positivo per i listini europei. Debole Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,134. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.809,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%.Invariato lo spread, che si posiziona a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,20%.ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell'1,46%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,52%, e senza slancio Parigi, che negozia con un +0,18%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,62%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 21.577 punti.Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,16%).In buona evidenza a Milano i comparti costruzioni (+1,42%), alimentare (+1,07%) e tecnologia (+1,03%).Nel listino, i settori beni industriali (-1,55%), bancario (-0,93%) e sanitario (-0,92%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, Campari avanza dell'1,33%.Si muove in territorio positivo Recordati, mostrando un incremento dell'1,28%.Denaro su STMicroelectronics, che registra un rialzo dell'1,22%.Performance modesta per Buzzi Unicem, che mostra un moderato rialzo dello 0,99%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -5,94%.Vendite a piene mani su DiaSorin, che soffre un decremento del 4,13%.Spicca la prestazione negativa di Interpump, che scende dell'1,92%.Nexi scende dell'1,78%.del FTSE MidCap, Piaggio (+4,21%), Salini Impregilo (+4,07%), Tinexta (+3,90%) e Cerved Group (+3,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Acea, che continua la seduta con -2,30%.Pessima performance per doValue, che registra un ribasso del 2,11%.Calo deciso per El.En, che segna un -1,57%.Sotto pressione Sesa, con un forte ribasso dell'1,55%.