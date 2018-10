Andamento negativo per il settore utility italiano (-1,06%), in forte calo Falck Renewables

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Comparto utility in Italia prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Utilities.Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 25.134,81, in calo dell'1,06% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice Utilities dell'Area Euro continua a viaggiare poco mosso a 265,9, dopo aver avviato la seduta a 267,8.Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice utility, ribasso per A2A, che presenta una flessione dell'1,63%.Sotto pressione Italgas, con un forte ribasso dell'1,63%.Soffre Terna, che evidenzia una perdita dell'1,21%.Tra le mid-cap italiane, aggressivo avvitamento per Falck Renewables, che tratta in perdita del 2,49% sui valori precedenti.Preda dei venditori Hera, con un decremento dell'1,37%.Sottotono Acea che mostra una limatura dello 0,99%.Tra le small-cap di Milano, seduta in ribasso per Edison R, che mostra un decremento dell'1,09%.Dimessa Ternienergia, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.