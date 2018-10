Andamento negativo per il settore infrastrutture e impiantistica (-0,71%), giornata da dimenticare per Datalogic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Comparto beni industriali a Milano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Industrial Goods & Services.Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha aperto a 31.372,31, in calo dello 0,71% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica continua a viaggiare poco mosso a 778,82, dopo aver avviato la seduta a 783,38.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, contenuto ribasso per CNH Industrial, che mostra una flessione dello 0,58%.Tra le mid-cap italiane, affonda sul mercato Datalogic, che soffre con un calo del 3,97%.Affonda Interpump, con un ribasso del 3,06%.Crolla Gima Tt, con una flessione del 2,62%.Tra le azioni del Ftse SmallCap, pressione su Ambienthesis, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,24%.Vendite a piene mani su Biancamano, che soffre un decremento del 2,88%.Pessima performance per Carraro, che registra un ribasso del 2,61%.