Andamento in rosso per l'azionario europeo, tra dati macro e FED

(Teleborsa) -nella giornata del. Una settimana con mercati attendisti e l'attenzione concentrata sulle parole dei banchieri centrali americani, non va interpretato come un segnale che la maggior parte della volatilità è alle spalle, secondo gli analisti. "È improbabile che la volatilità si riduca presto e questo dovrebbe portare a delle opportunità - ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - In questo contesto, preferiamo adottare una visione paziente e attendere che si presentino opportunità più chiare e asimmetriche. La divergenza macro che stiamo osservando tra Europa e Nord America in questo momento è insolita su base storica e la".Intanto, gli investitori si trovano a valutare l'andamento della fiducia dei consumatori delle principali economie europee. Secondo l'Istat, laè risultata in calo per il secondo mese consecutivo ad agosto, mentre ilè risalito sui livelli di giugno, comunque bassi.La fiducia dei, secondo i dati dell'istituto GfK, è scesa a un nuovo minimo storico per il terzo mese consecutivo, con la propensione al risparmio che è salita al valore più alto in più di undici anni. Inla fiducia dei consumatori è migliorata leggermente ad agosto.La liquidità continua a rappresentare la forma di allocazione di risparmio preferita dagli italiani, anche se sta crescendo l'esigenza di una maggiore diversificazione verso fondi comuni e polizze assicurative, secondo quanto emerge da un'analisi del sindacato bancario FABI sulLieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,31%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,29%, a 93,71 dollari per barile.Sale lo spread, attestandosi a +229 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento delpari al 3,63%.si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,37%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,02%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,38%.Giornata "no" per la, in flessione dello 0,72% sul FTSE MIB, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 24.362 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,50%; come pure, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-0,93%).di Milano, troviamo Telecom Italia (+1,01%) e Unipol (+0,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Iveco, che prosegue le contrattazioni a -2,63%.Seduta negativa per Amplifon, che scende del 2,27%.Sensibili perdite per Recordati, in calo del 2,07%.Soffre CNH Industrial, che evidenzia una perdita del 2,07%.Tra i, Alerion Clean Power (+3,88%), Datalogic (+2,75%), Saras (+2,51%) e El.En (+0,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -3,65%.In apnea SOL, che arretra del 2,83%.Preda dei venditori Wiit, con un decremento dell'1,69%.Si concentrano le vendite su Brunello Cucinelli, che soffre un calo dell'1,60%.