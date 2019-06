Ancora da scrivere il futuro di Alitalia e il tempo stringe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La data del 15 giugno si avvicina e anel ruolo di capocordata, spetterebbe il compito di presentare l'offerta vincolante per dare vita al nuovo corso di, nel rispetto di una scadenza fissata con buona dose di ottimismo dal Governo su indicazione del Mise,dai contorni tanto chiari quanto complessi.I conti sono stati fatti da tempo, conche impegnerebbe a investire il 30% dellaquale partner industriale che coprirebbe il 15% del capitale, quota equivalente a quella delda intendersi come frutto della conversione degli interessi sul prestito diconcesso dopo il commissariamento della compagnia aerea. Mentre i tre commissari straordinari stendono le previsioni gestionali in relazione al trend attuale,Se la scadenza fosse spostata al 30 giugno, starebbe a significare che qualcosa si sta muovendo, evidentemente nella direzione di, unico socio italiano con capitale e caratteristiche di mission tali da garantire obiettivi di investimento e rilancio solidi. Se invece il tempo sarà allungato a metà e luglio, vorrà dire che non sono stati fatti passi in avanti.Lo stesso titolare del Ministero di Infrastrutture e Trasporti,, si rimette alper conoscere il destino di Alitalia. La compagnia sta operando bene: ha riconquistato clientela sulle rotte a lungo raggio, ha ridotto le perdite