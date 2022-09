Ancora aperte le candidature per le borse di studio Unrae

(Teleborsa) - Restano poche settimane per partecipare al, rivolto agli studenti laureati nel periodo 1° ottobre 2021-31 luglio 2022 con una tesi die voto non inferiore a 105/110. Le candidature dovranno pervenire alla segreteria del premio entro il 30 settembre prossimo.I vincitori, oltre al premio di 1.200 euro, avranno l'eventuale possibilità di unopresso una delle Case automobilistiche associate dell'UNRAE e l'iscrizione gratuita al Master in Marketing Automotive promosso dall'Accademia Editoriale Domus (AED) con la rivista Quattroruote.Dal 2000, anno in cui l'UNRAE ha inaugurato l', con cadenza annuale, sono state consegnatead altrettanti studenti, molti dei quali hanno poi proseguito il proprio percorso professionale con ruoli di responsabilità nel. Due terzi dei premiati (120 su 186) hanno conseguito la laurea con il voto 110/110, e di questi ben 91 anche con il massimo 110/110 e lode. Tra le facoltà di provenienza, Economia è ovviamente quella con i partecipanti più numerosi (75%), seguita da Scienze della comunicazione (8%), e dalle altre facoltà tra cui Ingegneria, Lingue e Lettere, Scienze Statistiche.Cresce di anno in anno ladei premiati, giunta ora al 35% del totale, in una materia che storicamente ha colto maggior interesse da parte del genere maschile. Tra le Università che più hanno contribuito con i loro laureati troviamo, a parimerito al primo posto, La Sapienza di Roma e l'Università degli Studi di Torino con 19 premiati, seguite dalla Luiss Guido Carli di Roma con 18, dalla Ca' Foscari di Venezia con 17 e dall'Università Bocconi di Milano con 11 premiati.