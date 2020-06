Ancit, impennata tonno in scatola durante lockdown dopo 2019 già positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Buona performance per il comparto alimentare delinche, nel 2019, secondo i dati(Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare) continua a registrare un incremento della produzione nazionale () e del valore di mercato, confermandosi come uno dei comparti più virtuosi dell'industria alimentare italiana.Nel 2020, durante il, il tonno in scatola si è rivelato protagonista del carrello dellacon consumi molto elevati (+33,6% nelle settimane dell'inizio dell'emergenza). Gli italiani, dunque, continuano a premiare questo alimento capace di coniugare gusto, qualità e attenzione al portafoglio e che, da una ricerca, risulta essere presente nel 94% delle nostre case."Il 2019 è stato un anno positivo per l'industria delle conserve ittiche – afferma, Presidente di Ancit (Associazione Nazionale Conservieri ittici e delle Tonnare) - Seppur il carrello della spesa stia cambiando, il tonno in scatola è uno di quegli alimenti che non manca mai, in grado di coniugare gusto, salute e allo stesso tempo: parliamo infatti di unche, grazie all'impegno dell'industria di trasformazione, forniscenobili ad un costo tra i più convenienti, mantenendo intatte le proprietà nutritive del prodotto fresco".