Anci, accolte le richieste dei comuni su Imu e Tasi

(Teleborsa) - Torna ache nella manovra di Bilancio era statoe le nuove risorse ripristinateA comunicarlo direttamente il vice ministro per l'Economia, Laura Castelli che ha lavorato al dossier.Alla notizia, arriva il commento entusiasta del:"Ai 1.800 Comuni che l'aspettavano torna la quota di 300milioni di fondo Imu-Tasi alla quale avevano pieno diritto.che, per via di un antico errore di calcolo, rischiavano di non poter chiudere i bilanci perché mancavano risorse che spettavano loro. Su questo e altri punti l'Anci ha condotto una battaglia a tratti aspra con il governo. Ne valeva la pena".