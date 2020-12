© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Garanzie sul futuro dello stabilimento die protezione dei lavoratori del sito genovese di, oltre all'istituzione di uncon Regione Liguria, sindacati e associazioni di categoria per "intraprendere un percorso di condivisione"È quanto richiesto dal Consiglio comunale diin un documento approvato all'unanimità durante una seduta monotematica chiesta dalla minoranza nella quale sono stati discussi e votati anche 22 ordini del giorno sulle varie questioni legate all'ex Ilva., consigliere M5S, delegato Uilm a Cornigliano e firmatario del documento, ha anche chiesto che la Giunta comunale del capoluogo ligure si attivi affinché venga istituito – in caso di cassa integrazione ordinaria o straordinaria – un unico bacino per i lavoratori di pubblica utilità e di assicurare un futuro non residenziale per le aree che saranno progressivamente dismesse dall'acciaieria."L'attenzione di Regione Liguria e del Comune di Genova non può essere indirizzata soltanto a livello locale verso il sito siderurgico di Cornigliano, dove c'è la lavorazione a freddo, ma a livello nazionale perché il sistema di lavoro regge soltanto se il sito di Taranto, completato il piano ambientale, continuerà la produzione con la lavorazione a caldo, per tutelare i posti di lavoro genovesi occorre quindi una decisa azione nei confronti del governo centrale", ha dichiarato in una nota il consigliere regionale e comunale in quota Lega,