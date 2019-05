© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È quanto emerso dal convegno "Sblocca cantieri quali risorse" organizzato daNel dettaglio, prosegue l'associazione dei costruttori edili, del Fondo da 60 miliardi costituito presso la Presidenza del Consiglio,A questo si aggiunge, su un totale di 51 miliardi disponibili, nella metà del tempo a disposizione, essendo già passati 5 anni dei 10 disponibili.Anche il, che ha in dotazione 492 miliardi principalmente per l'infrastrutturazione del territorio, ha visto l'utilizzo del", è stato il messaggio arrivato dal ministro per le Infrastrutture e Trasporti,, al convegno Ance."Il decreto sblocca-cantieri - aggiunge Toninelli - è una prima, importante risposta sia sul fronte della semplificazione e della trasparenza del quadro regolatorio, così da aiutare tutte le stazioni appaltanti e gli operatori e mettere a terra le tante risorse che oggi rimangono come imprigionate dalle gabbie della burocrazia, sia sul versante di quei grandi cantieri che da anni marciano troppo lentamente o non marciano affatto e che necessitano di una spinta per ripartire"."Assieme al ritorno al Regolamento Unico e all'attuazione della delega - conclude il ministro - il decreto consentirà di dare nuova linfa a un settore come le costruzioni, che rimane perno centrale dell'economia italiana".