© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A causa dell'emergenza sanitaria, nelsi è registrato un crollo degli investimenti nelle costruzioni del 10,1%. Lo rileva l'Osservatorio congiunturale Ance, aggiungendo che l'emergenza Covid. "Un impatto- sottolinea l'Ance - che inha visto ridotti i livelli produttivi di oltre un terzo dal 2008".Si spiega inoltre che "le misure emergenziali a sostegno della liquidità messe in campo dal Governo stanno per esaurire i propri effetti, mettendo a rischio la tenuta delle imprese di costruzioni, penalizzate ancora di più a causa della nuova definizione di default. Una nuova tegola sulle imprese del settore che già dal 2007 al 2017 hanno subito un taglio del 70% dei finanziamenti".Per quanto riguardaprosegue l'Ance, calano le ore lavorate. Sulla base dei dati delle Casse edili nei primi undici mesi del 2020 le ore lavorate sono diminuite di oltre il 10%, mentre il numero dei lavoratori e' aumentato del 2% a testimonianza del dinamismo del settore.Nei primi 6 mesi del 2020 -13,6% permessi per nuove abitazioni e -39% permessi per edilizia non residenziale.L'Osservatorio congiunturale dell'Ance stima anche chein generale dicon una spesa aggiuntiva legata direttamente alla misura di 6 miliardi di euro. La misura fiscale produrrebbe un incremento die, considerando anche i settori collegati, potrebbe raggiungere iPer tale motivo, secondo l'Ance è necessario prorogare l'agevolazione fino alNelpotrebbe esserci un possibile rimbalzo nel settore delle costruzioni, con gli investimenti che potrebbero crescere dell'rileva ancora l'Osservatorio secondo il quale ciò avrebbe un effetto sull'economia diIl rimbalzo sarebbe trainato dalle opere pubbliche, con un(+14% legato al Supebonus 110%)."Lefinora elaborate non possono tener conto delle risorse del Recovery Fund. Il loro effettivo utilizzo è, infatti, molto incerto perchè legato alla capacità di mettere in campo misure diviene precisato. "In particolare - aggiunge ANCE - l'attualeche da sempre ostacolano la realizzazione degli investimenti pubblici. Tra lea segnalare, la frammentazione dei programmi di spesa (le risorse sono suddivise in 43 titoli), l'assenza di progetti e la mancanza di una strategia unitaria che valga sia per edilizia privata che pubblica".Ancora numeri. Nei primi 6 mesi del 2020 il numero di, calo solo parzialmente recuperato nel trimestre successivo con un aumento del 3%. Soffrono soprattutto le"O iltorna adoppure gli. Lo ha detto il presidente dell'Ance,, commentando i dati dell'Osservatorio congiunturale, spiegando che il settore delle costruzioni negli ultimi annicon il 62% delle imprese che ha unsull'attuazione di riforme strutturali, ha proseguito Buia dicendosi convinto l'ex Presidente BCE "possa veramentesostanziale che ci devono far progredire, quei cambiamenti strutturali che