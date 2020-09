ANAS, Osservatorio dei traffico: ad agosto +26% nel Mezzogiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aumenta il traffico nel Mezzogiorno lungo la. Ad agosto ilrisulta l'area con le migliori performance di traffico dei veicoli totali a paragone con luglio 2020. Dall'emerge, infatti, un. Un ulteriore incremento che segue l'aumento del traffico del 23% di luglio rispetto a giugno.a segnare i maggiori incrementi sono la(+30%), la(+19%), la(+15%), lae la(entrambe +10%). Sull'interol'Anas conferma la crescita rispetto ai mesi precedenti seppur con numeri più modesti con, rispetto a luglio 2020, l'sui veicoli totali.Nel dettaglio, sempre agosto rispetto a luglio, ilè aumentato del 4% mentre quellodel +5%. Stabile invece il. Calo fisiologico per il(-20%) dovuto in parte al blocco nei fine settimana durante il periodo di esodo estivo. Complessivamente il mese appena concluso, rispetto ad agosto 2019, vede unama si distingue ancora una volta il Sud con un +1%. Il calo è più contenuto se si prende in considerazione il(-1%), che registra comunque un deciso +8% nel Meridione.L'resta sempre il: sabato 1 agosto è stato rilevato il passaggio di oltre 145mila veicoli. Considerevoli anche i passaggi lungo alcune arterie del Sud: ladomenica 16 agosto ha registrato a Salerno, in Campania, il passaggio di circa 109mila veicoli; lavenerdì 7 agosto a Motta Sant'Anastasia, nella città metropolitana di Catania, segna oltre 68.500 veicoli; la strada statale 131martedì 4 agosto a Cagliari circa 61mila veicoli; lasabato 22 agosto a Fasano, in provincia di Brindisi, circa 59mila veicoli. Al Nord è invece laa rilevare il 22 agosto oltre 66mila veicoli di rientro a Lecco.