Anas, nel 2019 boom dei bandi di gara per un valore di 4,2 miliardi

(Teleborsa) -società del Gruppo Fs Italiane, chiude il 2019 con unrispetto al 2018 per un valore complessivo di. Nel corso dell'anno si è registrata una crescita rilevante negli, attestati adi euro (+13% rispetto all'anno precedente).di euro.Nel 2019 la società hadi gara pubblicati per un importo complessivo di oltredi euro, in controtendenza rispetto all'anno precedente.Lacomplessiva è stata pari adi euro, con una minima flessione rispetto al valore del 2018 di 1,076 miliardi. Flessione dovuta all'impatto della crisi delle aziende di settore e alle criticità legate all'iter autorizzativo delle opere. Le principali 20 commesse in sofferenza, infatti, incidono per il 72% rispetto al portafoglio lavori complessivo.Positivi i risultati per ilrispetto alla previsione iniziale. Nel 2019 Anas ha assunto circa, di cui oltre la metà a tempo indeterminato, edi assumere, anche andranno ulteriormente a potenziare la sua operatività."È stato per Anas un anno intenso, ricco di sfide e di risultati importanti, grazie anche al consolidamento dell'appartenenza al Gruppo Fs Italiane", ha dichiarato l'Amministratore delegatocitando lo sblocco di importanti cantieri ed investimenti nella manutenzione programmata.