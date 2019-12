Anas, rinnovato il contratto: aumento da 120 euro per i 6mila dipendenti

Ultimo aggiornamento: 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sottoscritta ipotesi di rinnovo del contratto nazionale dei 6 mila dipendenti Anas per il triennio 2019-2021». Lo riferisce la Filt Cgil, in merito all'intesa raggiunta con la società del gruppo Fs italiane, unitariamente a Fit Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snala Cisal sottolineando che «dal punto di vista economico è previsto, nel triennio, un aumento salariale di 120 euro sui minimi tabellari da corrispondere in tre tranche (38 a gennaio 2020, 38 ad ottobre 2020 ed a gennaio 2021) e un 'una tantum' di 350 euro per il 2019».«Inoltre economicamente - spiega la federazione dei trasporti della Cgil - è prevista un'integrazione dello 0,5% sullaprevidenza complementare, un aumento dei buoni pasto da 5,16 a euro 7 e delle indennità di turnazione sempre pari a 7 euro. C'è anche la disponibilità di un incremento sulla polizza sanitaria integrativa allo scopo di migliorare le prestazioni da erogare ai lavoratori». L'ipotesi di accordo sarà ora sottoposta alla validazione da parte delle assemblee di lavoratori.«Dal punto di vista normativo - prosegue la Filt - nel rinnovo viene introdotto lo smart working, c'è la revisione della classificazione con l'introduzione delle fasce di scorrimento economiche. Viene migliorato l'apprendistato e previsto il rafforzamento delle tutele per i tempi determinati. Rafforzato anche il ruolo dell'Rls in particolare per le competenze nei cantieri stradali. Nel rinnovo è prevista, inoltre, un'assunzione di impegni per una nuova classificazione del personale, per la revisione dei profili professionali, per il rafforzamento della tutela legale a favore dei dipendenti ed un valutazione sull'introduzione del Rlst territoriale.«Il valore del rinnovo di questo contratto rafforza le sfide che ci attendono nel prossimo futuro, a partire dall'auspicata fuoriuscita di Anas dal perimetro della Pa e il conseguente consolidamento nel gruppo Ferrovie dello Stato», dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl. «Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti», aggiungono Maurizio Diamante, segretario nazionale Fit-Cisl, e Rosario Fuoco, coordinatore nazionale Fit-Cisl per Anas.La Fit Cisl sottoline apoi che è stato istituito il sistema delle fasce di scorrimento economico all’interno delle posizioni organizzative attuali, da realizzarsi entro luglio 2020 con un accordo attuativo che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2021. È stato adeguato anche il rimborso forfettario dell’indennità di zona fermo da più di 10 anni da 82,64 a 112 euro e revisionata l’indennità di turnazione diurna da 3,62 a 9 euro per tutti i dipendenti che svolgono il turno di lavoro in H12.«Le assemblee per lo scioglimento della riserva si terranno entro gennaio 2020. Ora, avendo una società del gruppo Fs rinnovato il contratto, puntiamo a un analogo rinnovo contrattuale in tempi brevi per la rimanente parte di tale gruppo», conclude Pellecchia.