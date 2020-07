© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ma si dice. Lo ha dettoAmministratore delegato della società infrastrutturale che fa parte del Gruppo FS Italiane, in audizione alla Commissione Lavori pubblici del Senato sul tema delle concessioni autostradali.Il manager ha ricordato che Anas è, con una dotazione di oltre 30 mila km di rete stradale ed autostradale, e fornisce ogni giorno. Simonini assicura che con una adeguata dotazione di risorse finanziarie e di personale, l'azienda "è in grado di affrontare qualsiasi compito" richiesto dal Governo.L'Ad di Anas ha parlato anche delle procedure di, spiegando che seguono procedure standardizzate a carattere trimestrale e prevedono un'ispezione tecnica più approfondita una volta all'anno, sulla base dei quali si programma il piano di interventi di manutenzione. Nel 2019 - ha detto - sono state eseguitesugli oltre 14.600 ponti, viadotti e cavalcavia e altresulle strutture bisognose di maggiore attenzione.Il manager ha poi aggiunto che il monitoraggio avviene anche con le, con l'uso didelle opere d'arte, ed è stato anche avviato, anche con la collaborazione di Universitàe aziende del settore, lo studio per sviluppare undei dati provenienti dai sensori., Anas ha sviluppato(il 66% in più rispetto al 2018), eha preventivatoper le gare, anche se la crisi da Covid-19 non ha aiutato e questa cifra potrebbe risultare inferiore. In ogni caso, "l'azienda è fortemente impegnata nel mantenere i propri impegni di investimento per il 2020 -ha rimarcato Simonini - con la prevista accelerazione del piano gare da 6,5 miliardi, necessari per il rilancio del settore infrastrutturale e a beneficio dell'intero sistema Paese".Sull'eventuale introduzione di, l'Ad di Anas si esprime a favore sotto il profilo imprenditoriale, ma precisa chee non spetta ad Anas decidere.