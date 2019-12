Anas: CdA approva nuove opere per oltre 1 miliardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, presieduto da Claudio Andrea Gemme, su proposta dell'Amministratore delegato Massimo Simonini hasullae il progetto definitivo dell'adeguamento a quattro corsie della, per un, autorizzando per entrambi l'. Il Cda ha inoltreper dare operatività ai piani infrastrutturali di Anas."Si tratta di opere strategiche per il Territorio – ha spiegato l'AD Massimo Simonini - che. Il valore di investimento, che supera il miliardo di euro, rappresenta una significativa iniezione di risorse in funzione anche di un rilancio dell'economia".Il progetto definitivo della, si estende per quasi 10 km e interessa le località di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante, in provincia di Como. Tra i principali lavori: quattro gallerie naturali a canna unica (per uno sviluppo complessivo di circa 8,3 km), tre viadotti e due svincoli (Colonno a sud e Griante a nord).L'obiettivo dell'intervento è di. La variante della, una maggiore sicurezza per gli utenti, un indotto economico locale attraverso il turismo e permetterà un collegamento più agevole con la Svizzera, con la Valtellina e con la Val Chiavenna.Il, del valore di, ha uno sviluppo di 23 km, dallo svincolo di S. Salvatore Telesino al km 37,000 allo svincolo di Benevento al km 60,000. Tra le opere d'arte più importanti sono previste la realizzazione diper una lunghezza complessiva di quasi 3 km, una galleria artificiale e otto svincoli. L'adeguamento del tracciato potenzierà il collegamento con il capoluogo provinciale e migliorerà gli standard di guida e di sicurezza.