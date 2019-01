Anas avvia l'istallazione di colonnine per auto elettriche sulle autostrade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) ha avviato il progetto pernelle aree di servizio dellegestite sul territorio nazionale.Il progetto è partito con la pubblicazione deier l'affidamento delle concessioni delleche prevedono le colonnine di ricarica elettrica veloce sulla A2, sulla A19e in 10 aree di servizio lungo le autostrade A90e A91Attualmente, ilpresso l'area di servizio diuna delle arterie più trafficate d'Italia con picchi di 168.000 veicoli al giorno.Il servizio di ricarica elettrica sul GRA di Roma e sulla Roma Fiumicino completa un percorso che rientra nell'ambito delche Anas ha avviato due anni fa.I bandi per ilprevedono, accanto ai(benzina, gasolio), che i concessionari forniscano anche il servizio didei veicoli in tutte le aree di servizio nonché il(quest'ultimo laddove tecnicamente fattibile). In particolare, per quanto riguarda il servizio di ricarica elettrica è prevista l'erogazione suche combinano gli standard industriali e le tecnologie di ricarica di potenza elevata."Il progetto confermae contribuisce al piano di riduzione delle emissioni di polveri sottili, previsto dalla normativa europea, con ricadute significative in termini di miglioramento della qualità dell'aria, soprattutto nei grandi centri urbani", ha affermato l'Amministratore Delegato di Anas"Questo progetto testimonia la, in linea con le più avanzate normative in materia, e si unisce a un'altra iniziativa: la presenza all'interno delle aree di servizio di isole ecologiche per gli oli esausti", ha dichiarato il Presidente di Anas