ANAS, al via primo weekend rientro dalle vacanze

(Teleborsa) -il primo fine settimana diche prevede bollino rosso nelle. Lungo idi rete(Gruppo Fs Italiane) è infatti previsto un incremento di traffico per ilverso i grandi centri urbani e le regioni del Nord, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località turistiche, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l'itinerario E45. Più degli altri anni, a causa dell'emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si è spostata all'interno del Paese contribuendo ad unLo comunicain una nota ricordando cheil divieto di transito dei22 agosto dalle 08.00 alle 16.00 e domenica 23 dalle 7.00 alle 22.00".- si legge ancora - "ha predisposto un piano di gestione che comprende tra l'altrodella rete di competenza. Per l'assistenza e il pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori impegnati tra la Sala Situazioni nazionale e le, tra cui quella dell'autostrada A2dove Anas opera in affiancamento alla".