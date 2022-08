Anas, al via 10 bandi di gara per oltre due miliardi

Mercoledì 10 Agosto 2022, 12:15







(Teleborsa) - Anas (Gruppo Fs) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dieci bandi di gara, nove dei quali destinati a Nuove Opere per un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Il decimo bando di gara, del valore complessivo di 160 milioni di euro, interessa l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione.



Si tratta di una significativa iniezione di risorse con un rilevante impatto sul settore infrastrutturale del Paese. L'obiettivo è quello di sviluppare infrastrutture viarie, di concerto con il territorio, per fornire supporto alle aree produttive realizzando un unico sistema che scambia beni e servizi, con certezza dei costi, dei tempi di percorrenza, di accessibilità dei trasferimenti e della qualità del servizio. L'impegno è, inoltre, quello di innalzare i livelli di comfort e sicurezza della rete stradale, offrendo un viaggio più sicuro.



Tutti i quadri economici delle Nuove Opere in gara sono stati aggiornati con il nuovo prezzario Anas varato a giugno. Gli interventi riguardano sei regioni: Valle D'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia.