Analog Devices in rialzo grazie a conti e guidance

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Analog Devices, con una variazione percentuale dell'1,01%.



Il produttore di semiconduttori ha annunciato una trimestrale superiore alle attese: gli utili del secondo trimestre hanno toccato 2,4 dollari per azione contro i 2,11 dollari stimati dagli analisti. I ricavi sono arrivati a 2,97 miliardi di dollari che si confrontano con i 2,83 miliardi indicati dal consensus. Per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2022, la società prevede un fatturato di 3,05 miliardi di dollari ed un EPS di 1,55 dollari.

Nel corso di quest'anno, le azioni Analog Devices sono in calo del 6%, sovraperformando il S&P 500, il quale prosegue in calo del 14% fino al momento della scrittura.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società attiva nella produzione di semiconduttori evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Analog Devices rispetto all'indice.



Lo status tecnico del produttore di microchip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 167,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 162,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 171,3.