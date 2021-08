Analog Devices festeggia la trimestrale

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 18 Agosto 2021, 18:30







(Teleborsa) - Si muove in avanti Analog Devices, che sta portando a casa un modesto +0,55%, dopo aver annunciato una trimestrale superiore alle attese degli analisti.



Nel terzo trimestre il gruppo dei semiconduttori ha registrato un utile per azione pari a 1,72 dollari che si confronta con gli 1,62 dollari stimati dal consensus. I ricavi sono pari a 1,76 miliardi superiori agli 1,71 miliardi previsti dal mercato.



L'andamento della società attiva nella produzione di semiconduttori nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Il quadro tecnico di Analog Devices suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 163,2 USD con tetto rappresentato dall'area 169,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 159,2.