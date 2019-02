ANAC: Cantone pronto a lasciare la Presidenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sarebbeprima della scadenza naturale dell'incarico, fissata per aprile 2020. Il Presidente dell'Autorità Anticorruzione, infatti, avrebbe presentato tre domande al Consiglio Superiore della Magistratura per tornare a vestire la toga da Procuratore.: sebbene il Magistrato incaricato dall'Esecutivo Renzi abbia sottolineato qualche mese fa la bontà dei "rapporti con il Governo" giallo-verde, ritenuti "istituzionalmente corretti" soprattutto in funzione della "collaborazione molto proficua" stabilita con il Vice Premier Matteo Salvini, è giunta conferma in merito alla natura del suo passo indietro.rilasciata oggi, 6 febbraio, al Corriere della Sera,, spiegando di essersi sentito "Sopportato". "Siccome non sono un uomo per tutte le stagioni - ha poi aggiunto - ho meditato a lungo e poi ho capito che era arrivato il momento di tornare a fare il mio mestiere"., Cantone non avrebbe scelto grandi procure, avanzando la sua