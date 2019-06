Amundi, prorogata la stipula dell'atto per la vendita di immobile a Parigi

(Teleborsa) - Amundi rende noto di aver prorogato la stipula dell'atto per la vendita dell'immobile di Place d'Iéna 8 a Parigi, dal controvalore di 52.000.000 euro.

La SGR ha optato per questa decisione, alla luce di questioni interpretative recentemente sorte circa la normativa locale sul diritto di prelazione del conduttore, convenendo prudenzialmente di posporre il termine per l'atto definitivo per il trasferimento del cespite, ferme restando le medesime condizioni già comunicate.

Pertanto il termine per la stipula del rogito, in origine previsto entro il 19 giugno 2019, è stato rideterminato entro il 6 settembre 2019, a condizione che l'avente diritto non eserciti il menzionato diritto di prelazione.





