Amundi, nuovi target dopo completamento acquisizione Lyxor

(Teleborsa) - Amundi, società di asset management controllata da Crédit Agricole, ha annunciato nuovi obiettivi dopo aver completato l'acquisizione di Lyxor, società di risparmio gestito controllata da Société Générale. Le sinergie sbloccate da questa integrazione saranno in linea con quanto annunciato ad aprile 2021: sinergie di costo annuo run rate di circa 60 milioni di euro (ante imposte), con pieno impatto previsto nel 2024; sinergie di ricavi netti annuali run rate di circa 30 milioni di euro (al lordo delle imposte), con pieno impatto previsto nel 2025.

Il processo di integrazione avverrà progressivamente nei prossimi due anni, con più fasi (migrazione IT, fusioni legali, costituzione di nuove organizzazioni), ha spiegato Amundi in una nota. I nuovi obiettivi annunciati sono essenzialmente due: la piattaforma Amundi Passive punta ad aumentare il proprio AUM (Asset under management) del 50% entro il 2025; la creazione di una linea di business dedicata agli asset Liquid Alternatives, denominata Amundi Alternatives.

"L'acquisizione di Lyxor è un altro passo importante nell'implementazione della strategia di Amundi - ha commentato il CEO Valérie Baudson - Eleva Amundi alla prima posizione tra i fornitori europei di ETF e arricchisce la nostra offerta di gestione attiva con una posizione di leadership negli asset liquid alternative".

Buona la performance di Amundi sulla borsa di Parigi, dove si attesta a 74,2 con un aumento dell'1,57%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 74,55 e successiva a 75,6. Supporto a 73,5.