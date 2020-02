Amundi ETF supera 50 miliardi masse gestite nel 2019

(Teleborsa) - Amundi ETF ha superato la soglia dei 50 miliardi di euro nel 2019 e ha chiuso l'anno con un patrimonio gestito (AUM) pari 55 miliardi di euro.



La raccolta netta di 8 miliardi di euro è più che raddoppiata rispetto all'anno precedente. Questi forti afflussi hanno permesso ad Amundi di mantenere la sua posizione tra i principali emittenti nel mercato europeo degli ETF, classificandosi al 4 posto per raccolta netta nel 2019 e rafforzando la sua quota di mercato in termini di masse gestite.



In termini di copertura geografica, la piattaforma ha continuato ad accelerare la propria presenza in Europa, come anche in Asia e

America Latina, nelle quali i prodotti UCITS di Amundi ETF sono sempre più richiesti dagli investitori.





