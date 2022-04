Amundi chiude un buon 1° trimestre

(Teleborsa) - Amundi, la società di Asset management del Credit Agricole, ha annunciato risultati solidi nel 1° trimestre. L'utile netto rettificato è cresciuto del 5% a 324 milioni di euro, grazie all'integrazione di Lyxor. I ricavi sono aumentati dell'8,4% a 835 milioni, grazie soprattutto alle commissioni di gestione (+8,7% ), ed all'integrazione di Lyxor. Mantenuto un eccellente livello di efficienza operativa con un rapporto costi/ricavi del 50,6%.

"In un contesto divenuto più difficile a causa dell'aumento della volatilità del mercato e del conflitto in Ucraina, Amundi ha chiuso un solido trimestre grazie a forti afflussi negli asset a medio e lungo termine, riconducibili alla gran parte delle nostre expertise e ai diversi segmenti di clientela", ha affermato l'Ad Valerie Baudson, aggiungendo "l'aumento dei profitti e l'elevato livello di efficienza operativa dimostrano che il nostro modello diversificato è resiliente e le nostre scelte strategiche appropriate".

Amundi ha registrato nel trimestre afflussi per 21 miliardi di euro in attivi a medio-lungo termine, afflussi di 8 miliardi di euro dalle joint venture e deflussi dai prodotti di liquidità (-26 miliardi di euro). La società ha continuato il proprio sviluppo nonostante il contesto del mercato e la crisi internazionale. Gli AuM pari a 2.021 miliardi di euro al 31/03/2022 risultano aumento del 15% su base annua.