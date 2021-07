Amundi, afflussi netti totali pari a 7,2 miliardi di euro nel 2° trimestre

Venerdì 30 Luglio 2021, 10:45

(Teleborsa) - Amundi - colosso francese dell'asset management - ha registrato afflussi elevati pari a 21,7 miliardi di euro in attivi a medio e lungo termine nel secondo trimestre del 2021, trainati dalla gestione attiva (18,9 miliardi) e da tutti i segmenti di clientela. Gli afflussi netti totali sono stati pari a 7,2 miliardi di euro. Gli asset under management (AUM) sono pari a 1.794 miliardi di euro al 30 giugno 2021, in crescita del 12,7% anno su anno (+2,2% sul trimestre).

I ricavi netti derivanti dall'attività di asset management sono risultati in crescita del 9% rispetto al primo trimestre del 2021, trainati in particolare dai ricavi da commissioni di performance eccezionalmente elevati (155 milioni di euro). L'utile netto adjusted è stato pari a 345 milioni di euro (+11,9% rispetto al Q1 2021 e +48,3% rispetto al Q2 2020).

"Amundi ha registrato ottimi risultati finanziari e operativi nel secondo trimestre del 2021, trainati da un contesto positivo di crescita in tutte le linee di business. La forte crescita del reddito netto è stata amplificata da un contesto di mercato molto favorevole - ha commentato la CEO Valérie Baudson - Le recenti iniziative strategiche (la partnership con il Banco Sabadell, la joint venture con Bank of China e Amundi Technology) stanno iniziando a dare i loro frutti. L'acquisizione di Lyxor, di cui stiamo preparando l'integrazione, sarà un nuovo motore di crescita".