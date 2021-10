Amplifon, utile in aumento nei primi 9 mesi del 2021. Ottimista sull'outlook

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 14:15

(Teleborsa) - Amplifon, società appartenente al FTSE MIB e attiva nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, ha registrato ricavi consolidati pari a 459,1 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021, in crescita a cambi costanti del 19% rispetto al terzo trimestre del 2019 e del 6,8% rispetto al terzo trimestre del 2020. L'EBITDA ricorrente è stato di 94,2 milioni di euro, +23,8% sul terzo trimestre del 2019 e -3% sul 2020, periodo "che ha beneficiato di proventi straordinari relativi all'emergenza Covid-19", sottolinea la società.

Il risultato netto su base ricorrente è stato pari a 25,7 milioni di euro (+57,3% vs 2019 e -10% vs 2020). Il risultato netto su base ricorrente dei primi nove mesi dell'anno è stato pari a 106 milioni di euro, in aumento del 40,1% rispetto ai primi nove mesi del 2019 e del 157,9% rispetto ai primi nove mesi del 2020.

"Siamo estremamente soddisfatti degli ottimi risultati del terzo trimestre caratterizzati da un'eccellente crescita dei ricavi, nonostante una base di confronto estremamente sfidante, e dal continuo significativo miglioramento della redditività rispetto al 2019, anno non impattato dalla pandemia - ha commentato il CEO Enrico Vita - Siamo inoltre entusiasti dei progressi nelle numerose iniziative strategiche in corso ed in particolar modo delle opportunità derivanti dall'integrazione di Bay Audio in Australia e dal lancio dell'Amplifon Product Experience nel mercato chiave spagnolo. I risultati conseguiti nei primi nove mesi ci consentono di prevedere un'altra chiusura d'anno con risultati record".

La società ha generato un free cash flow pari a 160,9 milioni di euro al 30 settembre 2021, mentre l'indebitamento finanziario netto si attesta a 616,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 633,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020, dopo investimenti netti per M&A per 63,5 milioni di euro, distribuzione di dividendi per 49,4 milioni di euro e acquisto di azioni proprie per 31,1 milioni di euro, con leva finanziaria al 30 settembre 2021 in riduzione a 1,25x.

Per quanto riguarda l'outlook, la società si dice "molto positiva per l'esercizio 2021 alla luce degli ottimi risultati conseguiti nei primi nove mesi e dell'andamento favorevole atteso per l'ultimo trimestre". Viene segnalato che il consolidamento di Bay Audio a partire dal 1° ottobre 2021 contribuirà ai ricavi consolidati attesi per l'esercizio 2021 per ulteriori circa 15 milioni di euro. Infine, Amplifon prevede di "continuare a procedere a ritmo sostenuto nell'esecuzione del proprio piano strategico al 2023 grazie ad un ruolo primario nel processo di consolidamento del settore".