13 Aprile 2021

(Teleborsa) - Spicca il volo la società leader nelle soluzioni uditive, che si attesta a 34,48, con un aumento del 5,06%. Amplifon è in cima al FTSE MIB dopo il miglioramento dell'outlook a "stabile" da parte di S&P, che ha anche confermato il rating "Bb+".

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 35,16 e successiva a quota 36,99. Supporto a 33,33.