Amplifon, risultati positivi per i primi 9 mesi dell'anno

(Teleborsa) - I primi nove mesi del 2019 per Amplifon sono stati più che positivi. La società ha evidenziato ricavi consolidati pari a 1,224 miliardi di euro, in crescita del 27,2% rispetto allo stesso periodo del 2018.



Guardando al futuro, per gli ultimi tre mesi dell'anno, Amplifon ipotizza di mantenere questa performance al rialzo e continuare a registrare una favorevole evoluzione dei ricavi, superiore al mercato.



Nei primi nove mesi il risultato netto su base ricorrente è pari a 79,6 milioni, in aumento del 28,3%, mentre il risultato netto as reported è migliorato del 13,7% a 65,5 milioni.



A Piazza Affari il titolo vive un rialzo del 3,21%.