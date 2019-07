Amplifon, forte crescita per redditività e ricavi

(Teleborsa) - Il primo semestre di Amplifon si chiude con Ricavi consolidati pari a 832 milioni di euro, in crescita del 25% a cambi costanti e del 26,1% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2018.



L'Ebitda su base ricorrente pari a 141,2 milioni di euro, è in aumento del 28,4%, con un'incidenza sui ricavi pari al 17%, in miglioramento di 30 punti base rispetto allo stesso periodo di un anno fa.



Risultato netto su base ricorrente pari a 61,9 milioni di euro, in crescita del 31,6% rispetto al primo semestre 2018.



L'Indebitamento finanziario netto è pari a 841,1 milioni di euro, pressoché invariato rispetto agli 840,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018 grazie alla forte generazione di cassa nonostante una maggiore distribuzione di dividendi. © RIPRODUZIONE RISERVATA