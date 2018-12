(Teleborsa) - Gli analisti di Exane hanno alzato l'indicazione su Amplifon da neutral a outperform, mantenedo il prezzo obiettivo a 18 euro.



Intanto, a Milano, rialzo per la società attiva nei servizi per l'udito che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,14%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA