Amplifon entra in Cina, joint venture con retailer area Pechino

(Teleborsa) - Amplifon annuncia la joint venture con un partner locale finalizzata all'ingresso nel mercato retail cinese dell'hearing care, un mercato attraente e in rapida crescita.



Amplifon detiene il 51% della joint venture, mentre il partner locale, un primario operatore specializzato nell'area di Pechino, detiene il restante 49%. L'operazione ha ottenuto dalle autorità locali tutte le autorizzazioni necessarie.



La joint venture, denominata Beijing Cohesion Hearing Science & Technology Co. Ltd., ha sede a Pechino e opera attraverso 30 punti vendita, principalmente collocati nell'area di Pechino.



Il fatturato previsto nel 2019 di Beijing Cohesion Hearing Science & Technology Co. Ltd. è di circa RMB45 milioni (circa 6 milioni di euro).