Amplifon completa l'acquisizione di Gaes

(Teleborsa) - Amplifon ha perfezionato l'acquisizione di Gaes, per un controvalore complessivo di circa 530 milioni di euro, a seguito dell'approvazione incondizionata da parte delle autorità anti-trust spagnola e portoghese., con una posizione di leadership in Spagna, mercato chiave e fortemente attraente. La società è anche presente in Portogallo e in diversi paesi dell'America Latina. Gaes opera attraverso una rete di circa 600 punti vendita, di cui circa 500 in Spagna.Nel 2017, il gruppo Gaes ha riportato ricavi per circa 210 milioni di euro e un Ebitda adjusted di circa 30 milioni di euro.a livello di Ebitda, dal 2021, facendo leva su un ineguagliabile portafoglio di marchi nonché su significative economie di scala e condivisione di best practices.