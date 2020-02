Amplifon completa acquisizione australiana Attune Hearing

(Teleborsa) - Amplifon annuncia il closing dell'acquisizione di Attune Hearing, che vanta una rete di circa 55 negozi in Australia. Corrispostoi per l'acquisto circa 55 milioni di dollari australiani (circa 34 milioni di euro).



Tale operazione - sottolinea la società - risulta perfettamente in linea con la strategia di Amplifon, che punta a rafforzare ulteriormente la posizione della società nel mercato chiave australiano, combinando il business retail di National Hearing Care con il modello medicale integrato di Attune.