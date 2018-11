Amplifon punta al mercato cinese e firma per una joint venture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amplifon sbarca in Cina e firma un accordo per una joint venture con un partner locale. L'obiettivo è quello di entrare nel mercato cinese degli apparecchi acustici. L'azienda italiana avrà il 51% della joint venture, mentre il partner locale, un primario operatore specializzato nell'area di Pechino, avrà il restante 49%. L'operazione ha ottenuto dalleautorità locali tutte le autorizzazioni necessarie.La joint venture, denominata Beijing Cohesion Hearing Science Technology, ha sede a Pechino e opera attraverso 30 punti vendita, principalmente collocati nell'area di Pechino. Il fatturato previsto nel 2019 è di circa 6 milioni di euro.«Questa operazione costituisce un primo passo importante nel costruire una presenza locale in Cina, un mercato che rappresenta un'opportunità significativa per noi, data la dimensione stimata del mercato e il suo potenziale di crescita nel prossimo futuro. Espandere la nostra presenza in Cina è sicuramente fondamentale per sostenere la nostra strategia di crescita nel medio-lungo periodo», commenta l'amministratore delegato di Amplifon Enrico Vita.