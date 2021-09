Amplifon, 1° posto in Europa nella classifica Institutional Investor per settore Medical

1 Minuto di Lettura

Venerdì 17 Settembre 2021, 10:30







(Teleborsa) - Amplifon - società del FTSE MIB attiva nelle soluzioni e nei servizi per l'udito - si è classificata al primo posto in Europa nel settore "Medical Technologies & Services" nell'ambito dell'edizione 2021 della classifica "All-Europe Executive Team" di Institutional Investor, istituto di ricerca indipendente nell'ambito della finanza internazionale.



A livello individuale, Institutional Investor ha premiato il CEO di Amplifon, Enrico Vita, al primo posto nella categoria "Best CEO"; il CFO Gabriele Galli, al primo posto nella categoria "Best CFO". L'Investor Relations & Sustainability SR Director, Francesca Rambaudi, è sul podio della categoria "Best IR Professionals", con la seconda posizione. Amplifon si è classificata al primo posto anche nelle categorie "Best IR Program" e "Best Investor/Analyst Event".