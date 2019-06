AMM perfeziona l'acquisizione del 70% di Cinevision

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - AMM SpA ha siglato in data odierna (11 giugno 2019) l'atto per l'acquisizione del 70% del capitale diSrl mentre l'acquisto del restante 30%, ad un prezzo predeterminato, sarà realizzato entro il 31.12.2019.suddiviso in Euro 1.099.500 per il 70% del capitale ed Euro 385.500 per il restante 30%. Il pagamento sarà regolato attraverso disponibilità liquide secondo le seguenti modalità: (i) in data odierna sono stati corrisposti Euro 1.099.500 a titolo di acquisto del 70% del Capitale di Cinevision Srl e Euro 135.500 come anticipo per il restante 30% (ii) entro il 31.12.2019 verrà corrisposto l'importo residuo per l'acquisto del 30% delle quote rimanenti pari a Euro 250.000.Cinevision S.r.l. è un operatore attivo in Italia nel servizio di messaggistica professionale riguardante la clientela "small business" e proprietario del marchio SMSMOBILE.L'operazione di acquisizione si inserisce nell'ambito della strategia dichiarata da AMM SpA in fase di quotazione che prevede, tra l'altro, l'impiego di risorse finanziarie ottenute dall'IPO per la crescita del Gruppo attraverso l'acquisizione di aziende per il potenziamento dei servizi di messaggistica dedicati alla clientela small business per il segmento prepagato. Inoltre, l'incremento del numero di clienti attivi presenti nel portafoglio del Gruppo AMM permetterà di effettuare un'attività di cross selling di sistemi di automazione software da affiancare all'attività caratteristica dei servizi di invio sms.Poco mosso a Piazza Affari il titolo della società che opera nel mercato del mobile marketing & services e del web-advertising: -0,25%.