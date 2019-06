AMM, l'assemblea approva il bilancio

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di AMM, tenutasi in data odierna ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 ed ha preso atto dei Prospetti Proforma Consolidati del Gruppo AMM relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.



L'Assemblea ha inoltre deliberato la destinazione dell'utile netto di esercizio, di 204.640 euro, tra Riserva legale, per 10.232 euro, e Riserva straordinaria, per 194.408 euro.



Al momento il titolo della società quota, con un v rialzo del 4,03%, a 3,85 euro.



